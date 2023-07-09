Быков: не испытывайте иллюзий по поводу возвращения Овечкина и других звёзд из НХЛ в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями об аннулировании меморандума о взаимопонимании Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Соглашение о взаимном уважении контрактов было приостановлено ещё в марте 2022 года. Вчера, 8 июля, заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что меморандум действительно более не имеет силы.
«Мне интересно, что на этот счёт думают наши руководители спорта и хоккея в частности. Это их обязанность защищать наших спортсменов, продвигать наши принципы и строить отношения с другими международными организациями на основе взаимоуважения и защиты своих интересов.
Хотелось бы услышать их мнение! Все вопросы стоит задать в КХЛ. Пусть они ответят, что и как, это их забота. Стоит ли ждать Овечкина и других российских звёзд из НХЛ в КХЛ? Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения этих персон», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.
- 9 июля 2023
-
00:50
- 8 июля 2023
-
23:58
-
23:36
-
23:14
-
22:47
-
22:41
-
22:24
-
22:15
-
22:03
-
21:37
-
21:06
-
21:00
-
20:53
-
20:44
-
20:31
-
19:47
-
19:42
-
19:24
-
18:57
-
18:37
-
18:27
-
18:11
-
17:49
-
17:31
-
16:38
-
16:14
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:17
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:35
-
13:05