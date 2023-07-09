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Быков: не испытывайте иллюзий по поводу возвращения Овечкина и других звёзд из НХЛ в КХЛ

Быков: не испытывайте иллюзий по поводу возвращения Овечкина и других звёзд из НХЛ в КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями об аннулировании меморандума о взаимопонимании Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Соглашение о взаимном уважении контрактов было приостановлено ещё в марте 2022 года. Вчера, 8 июля, заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что меморандум действительно более не имеет силы.

«Мне интересно, что на этот счёт думают наши руководители спорта и хоккея в частности. Это их обязанность защищать наших спортсменов, продвигать наши принципы и строить отношения с другими международными организациями на основе взаимоуважения и защиты своих интересов.

Хотелось бы услышать их мнение! Все вопросы стоит задать в КХЛ. Пусть они ответят, что и как, это их забота. Стоит ли ждать Овечкина и других российских звёзд из НХЛ в КХЛ? Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения этих персон», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

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