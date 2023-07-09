Вайсфельд: не хотелось бы, чтобы НХЛ использовала ситуацию с Федотовым как прецедент

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о ситуации с вратарём Иваном Федотовым, подписавшим контракт с ЦСКА. Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла известие в КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.
«Удивило ли меня, почему ЦСКА не связался с «Филадельфией»? Надо понимать, что у Федотова – контракт или права. Это разные вещи. Сложилось ощущение, что он «Филадельфии» особо сейчас не нужен. Им нужны права. Они бы с ним связались, пригласили бы в тренировочный лагерь — обычно делается так. В данном случае они хотят закрепить за собой права. Как понимаю, контракта с «Филадельфией» на сегодняшний день нет.
Вижу здесь одну опасность: ситуация пограничная и каждая сторона может интерпретировать по-своему. Не хотелось бы, чтобы НХЛ использовала эту ситуацию в будущем как прецедент при подписании игроков с действующими контрактами КХЛ. Мы живем в таком мире, что возможно всё, что угодно. Мы видим только точку зрения КХЛ, Федотова и ЦСКА, а «Филадельфии» – нет», — цитирует Вайсфельда Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», заключённый в мае 2022 года, будет действителен в сезоне-2023/2024.
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