Агент Колосова рассказал, где будет играть белорусский голкипер в следующем сезоне

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы вратаря Алексея Колосова, сообщил, что следующий сезон голкипер проведёт в минском «Динамо». Сегодня стало известно, что белорусский вратарь подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией».
«Не хочу ничего комментировать и хочу прекратить дальнейшие спекуляции. Колосов будет начинать и заканчивать следующий сезон в минском «Динамо». Мы хотим поблагодарить «Филадельфию» за их доверие и «Динамо» Минск за их понимание и помощь в следующем шаге к осуществлению мечты Алексея», — написал Пилко в своём аккаунте в соцсети.
В прошедшем сезоне КХЛ Колосов выступал за минское «Динамо». 21-летний вратарь провёл в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 91,2 %. В плей-офф на счету вратаря одна победа в трёх матчах с процентом отражённых бросков 91,7 %.
- 9 июля 2023
-
11:20
-
10:55
-
10:35
-
10:11
-
09:25
-
08:50
-
08:25
-
00:50
- 8 июля 2023
-
23:58
-
23:36
-
23:14
-
22:47
-
22:41
-
22:24
-
22:15
-
22:03
-
21:37
-
21:06
-
21:00
-
20:53
-
20:44
-
20:31
-
19:47
-
19:42
-
19:24
-
18:57
-
18:37
-
18:27
-
18:11
-
17:49
-
17:31
-
16:38
-
16:14
-
16:00
-
15:55