Агент Колосова рассказал, где будет играть белорусский голкипер в следующем сезоне

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы вратаря Алексея Колосова, сообщил, что следующий сезон голкипер проведёт в минском «Динамо». Сегодня стало известно, что белорусский вратарь подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией».

«Не хочу ничего комментировать и хочу прекратить дальнейшие спекуляции. Колосов будет начинать и заканчивать следующий сезон в минском «Динамо». Мы хотим поблагодарить «Филадельфию» за их доверие и «Динамо» Минск за их понимание и помощь в следующем шаге к осуществлению мечты Алексея», — написал Пилко в своём аккаунте в соцсети.

В прошедшем сезоне КХЛ Колосов выступал за минское «Динамо». 21-летний вратарь провёл в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 91,2 %. В плей-офф на счету вратаря одна победа в трёх матчах с процентом отражённых бросков 91,7 %.