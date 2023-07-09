Фёдоров: считаю, что Федотов принял правильное решение вернуться в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал подписание контракта с голкипером Иваном Федотовым.

«Ваня сыграл большую роль в победе в плей‑офф 2022 года. Это вратарь высокого уровня, который очень трепетно относится к своему ремеслу. Уверены, что Иван приложит все усилия и поможет армейскому клубу. Считаю, что это правильное решение — вернуться в ЦСКА. От лица всего тренерского штаба хочу выразить слова поддержки Ивану. Он большой профессионал и его энергия на последнем рубеже всегда будет важна для нашей команды. Убежден, все юридические нормы при заключении контракта были соблюдены. Ждём Ивана в расположении команды, готовимся к очередному сезону!» — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

Вчера КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт Федотова с ЦСКА. Голкипер является обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба в сезоне-2021/2022.