Фёдоров: считаю, что Федотов принял правильное решение вернуться в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал подписание контракта с голкипером Иваном Федотовым.
«Ваня сыграл большую роль в победе в плей‑офф 2022 года. Это вратарь высокого уровня, который очень трепетно относится к своему ремеслу. Уверены, что Иван приложит все усилия и поможет армейскому клубу. Считаю, что это правильное решение — вернуться в ЦСКА. От лица всего тренерского штаба хочу выразить слова поддержки Ивану. Он большой профессионал и его энергия на последнем рубеже всегда будет важна для нашей команды. Убежден, все юридические нормы при заключении контракта были соблюдены. Ждём Ивана в расположении команды, готовимся к очередному сезону!» — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.
Вчера КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт Федотова с ЦСКА. Голкипер является обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба в сезоне-2021/2022.
- 9 июля 2023
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:20
-
10:55
-
10:35
-
10:11
-
09:25
-
08:50
-
08:25
-
00:50
- 8 июля 2023
-
23:58
-
23:36
-
23:14
-
22:47
-
22:41
-
22:24
-
22:15
-
22:03
-
21:37
-
21:06
-
21:00
-
20:53
-
20:44
-
20:31
-
19:47
-
19:42
-
19:24
-
18:57
-
18:37
-
18:27
-
18:11
-
17:49