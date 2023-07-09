Защитник «Авангарда» Пайгин рассказал, почему запросил обмен из «Торпедо»

Защитник омского «Авангарда» Зият Пайгин рассказал почему решил покинуть нижегородское «Торпедо» и перейти в «Авангард». Хоккеист подчеркнул, что у него не было личного разговора с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым перед обменом в Омск.

«Обычно, когда тебя надолго сажают в запас, ты, естественно, начинаешь общаться со своим агентом, происходит разговор с руководством клуба и принимается общее решение по будущему игрока. Решили, что лучше будет расстаться», — цитирует Пайгина «Татар-информ».

В прошедшем сезоне Пайгин провёл за «Торпедо» лишь четыре матча. За омский «Авангард» защитник сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 14 матчей в плей-офф.