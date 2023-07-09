Форвард «Вашингтона» Мирошниченко: самое важное для меня будет выучить английский

Нападающий Иван Мирошниченко рассказал, что одной из главных проблем в лагере развития «Вашингтон Кэпиталз» является то, что он не знает английского языка.

«Трудно не знать язык. Это самая сложная часть. Конечно, когда я приеду сюда, когда акклиматизируюсь, мне станет намного легче. Я сосредоточен на том, чтобы наблюдать за тем, что мне говорят тренеры.

Играть в НХЛ было моей мечтой, поэтому я просто иду к своей мечте, и это своего рода следующий шаг для меня. Самым важным для меня будет просто выучить английский, чтобы иметь возможность общаться с моими товарищами по команде, тренерами. Это самая большая проблема сейчас», — приводит слова Мирошниченко The Hockey News.

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.