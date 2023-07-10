Нападающий Дебринкэт прокомментировал свой уход из «Оттавы»

Нападающий Алекс Дебринкэт после перехода из «Оттавы Сенаторз» в «Детройт Ред Уингз» прокомментировал свой уход из канадского клуба.

«Хочу начать с того, что я очень благодарен за год, проведённый в «Оттаве». Я завёл много друзей, которые останутся со мной на всю жизнь, и провёл очень весёлый год с кучей отличных парней. Было потрясающе играть в канадском городе и иметь дело со страстными болельщиками. Спасибо им за то, что поддерживали нас весь год, и всем моим товарищам по команде за то, что каждый день приносили удовольствие от посещения катка, а тренерам за то, что учили меня чему-то новому и я учился у них каждый день», — приводит слова Дебринкэта журналист Ян Мендес в своём «твиттере».

Дебринкэт подписал с «Детройтом» контракт на четыре года с зарплатой в размере $ 7,875 млн.