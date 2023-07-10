Олимпийский чемпион сравнил голкипера Федотова с Василием Кошечкиным

Олимпийский чемпион-1988, чемпион мира — 1986, участник Тренерского совета ФХР Сергей Светлов сравнил голкипера ЦСКА Ивана Федотова с экс-вратарём «Металлурга» и сборной России Василием Кошечкиным.

«Чем больше в КХЛ будет мастеров, тем лучше для нашего хоккея. Федотов — сильнейший голкипер КХЛ предыдущего сезона, здорово, что он вновь в строю. Важно ещё и то, что усиливается именно вратарская линия КХЛ. В связи с массовым отъездом наших лучших голкиперов в НХЛ именно эта линия была не полностью укомплектована. И тут такой джокер.

С кем сравнить Федотова? По стилю он мне напоминает молодого Василия Кошечкина, который в своё время уверенно стартовал у нас в «Ладе». Уже тогда бросалось в глаза спортивное спокойствие Кошечкина, а эта психологическая устойчивость для любого голкипера особенно важна.

В последнем сезоне за ЦСКА и сборную России Федотов оформил свой стиль. Минимум лишних движений, ставка на габариты и выверенную, экономичную технику. Плюс устойчивая нервная система — как у Кошечкина. Другое дело, что в начале двухтысячных годов голкиперы-гренадёры ещё были в редкость, а сейчас из них состоит три четверти НХЛ и половина КХЛ», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Светлов прокомментировал выбор форварда СКА Матвея Мичкова на драфте НХЛ.