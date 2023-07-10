«Сан-Хосе» подписал контракт с шестым номером драфта НХЛ-2018

Нападающий Филип Задина подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает CapFriendly.

Отмечается, что с 23-летним форвардом заключено однолетнее соглашение. По контракту с «акулами» Задина заработает $ 1,1 млн.

Напомним, ранее «Детройт Ред Уингз» дважды выставлял чешского нападающего на драфт отказов. В первый раз клуб рассчитывал, что Задину заберут бесплатно. Во второй «Детройт» хотел расторгнуть соглашение с хоккеистом. Контракт форварда и «Детройта» с кэпхитом $ 1,82 млн был рассчитан до конца сезона-2024/2025.

«Красные крылья» задрафтовали Задину в 2018 году в первом раунде под общим шестым номером. В августе 2022-го чешский нападающий заключил с «красными крыльями» трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 5,475 млн и с кэпхитом $ 1,825 млн. За пять лет в Национальной хоккейной лиге Задина принял участие в 190 встречах, в которых забросил 28 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 68 очков при общем показателе полезности «-51» и 22 минутах штрафного времени.