«Сан-Хосе» подписал контракт с шестым номером драфта НХЛ-2018

Нападающий Филип Задина подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает CapFriendly.
Отмечается, что с 23-летним форвардом заключено однолетнее соглашение. По контракту с «акулами» Задина заработает $ 1,1 млн.
Напомним, ранее «Детройт Ред Уингз» дважды выставлял чешского нападающего на драфт отказов. В первый раз клуб рассчитывал, что Задину заберут бесплатно. Во второй «Детройт» хотел расторгнуть соглашение с хоккеистом. Контракт форварда и «Детройта» с кэпхитом $ 1,82 млн был рассчитан до конца сезона-2024/2025.
«Красные крылья» задрафтовали Задину в 2018 году в первом раунде под общим шестым номером. В августе 2022-го чешский нападающий заключил с «красными крыльями» трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 5,475 млн и с кэпхитом $ 1,825 млн. За пять лет в Национальной хоккейной лиге Задина принял участие в 190 встречах, в которых забросил 28 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 68 очков при общем показателе полезности «-51» и 22 минутах штрафного времени.
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