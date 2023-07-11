«Йордан пытался выбраться из КХЛ». Гендиректор финской лиги — об экс-защитнике «Амура»

Генеральный директор финской СМ-Лииги Микко Пулккинен поделился мнением о ситуации с 32-летним чешским защитником Михалом Йорданом. Хоккеист в середине июня перешёл в финский «Пеликанз» из Лахти. Не все благосклонно отнеслись к этому трансферу, поскольку игрок до ноября 2022 года выступал в Континентальной хоккейной лиге.
«Он был в договорных отношениях до начала ситуации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и пытался оттуда (из КХЛ) выбраться. Затем он переехал в Швейцарию и уже после — в Финляндию, так что я не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Пулккинена Iltalehti.
В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Йордан выступал за «Амур» и провёл 22 матча, в которых отметился 11 очками — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «-6». Михал записал на свой счёт восемь штрафных минут. В ноябре защитник покинул КХЛ, а в декабре подписал контракт со швейцарским клубом «Рапперсвиль-Йона Лейкерс».
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