Серавалли: «Оттава» могла бы что-то придумать, если Тарасенко заинтересован в переходе

Известный инсайдер Франк Серавалли в подкасте The DFO Rundown обсудил с Джейсоном Грегором возможный переход российского нападающего Владимира Тарасенко и чешского форварда Доминика Кубалика в «Оттаву Сенаторз».
«Кубалик в среднем за карьеру забивает 23,7 гола за 82 матча. Глупо жаловаться, когда получаешь такого игрока для второго-третьего звена. В прошлом году за «Детройт» он забил 20, реализуя чуть меньше своего среднего процента бросков. Мне нравится идея приобретения Кубалика. И если Тарасенко и правда может перейти в «Оттаву», то у них есть чуть больше $ 5 млн под потолком», — сказал Грегор.
«Это один из вариантов. Думаю, они могли бы что-то придумать, чтобы это сделать, если он заинтересован в переходе. Но у Тарасенко есть и другие варианты с учётом изменений в пуле свободных агентов, он сменил агента и может посмотреть на вещи новым взглядом», — ответил Серавалли.
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