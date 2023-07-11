«Может, они спасут себя от самих себя?» Инсайдер о возможном переходе Тарасенко в «Оттаву»
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Известный инсайдер Франк Серавалли в подкасте The DFO Rundown высказался о ситуации с контрактом российского нападающего Владимира Тарасенко.
«Говорят, что Тарасенко может перейти в «Оттаву». И пусть за Дебринкэта было получено меньше ожидаемого, но приход Кубалика и, возможно, Тарасенко — это где-то 15–20 голов Кубалика, а Тарасенко может дать ещё 25 голов. 15+25=40. Может, они спасут себя от самих себя? Мы говорим об этом последние несколько месяцев, сколько игроков с зарплатой $ 8 млн может позволить себе «Оттава»? Не знаю, думаю, это уместный вопрос. И если сейчас у них стало больше свободы действий за счёт уменьшения сроков контракта, то, думаю, они так или иначе смогут выиграть от сделки», — сказал Серавалли.
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