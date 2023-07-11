«Относительно опытного я бы поспорил». Вайсфельд — о работе Жамнова в «Спартаке»

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Спартака» в новом сезоне и от работы главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.
«На Западе появится новая сила, готовая составить конкуренцию СКА и ЦСКА? Игроки у них индивидуально сильнее, чем в прошлом году, это очевидно. Мы не знаем, как они сработают командой. Не думаю, что даже при наличии таких игроков «Спартак» сможет составить конкуренцию ЦСКА. Но, по крайней мере, в плей-офф они должны попасть.
Даже учитывая, что взяли опытного тренера, как Жамнов, который брал серебро на Олимпиаде? Относительно опытного я бы поспорил. На клубном уровне у Жамнова как у тренера опыта немного. Сборная и клуб – разные вещи, это никак не связано», — сказал Вайсфельд в интервью «ТИ-Спорт».
Ранее Вайсфельд высказался о заявлениях КХЛ и ФХР по поводу соглашения голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.
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