«Относительно опытного я бы поспорил». Вайсфельд — о работе Жамнова в «Спартаке»

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Спартака» в новом сезоне и от работы главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.

«На Западе появится новая сила, готовая составить конкуренцию СКА и ЦСКА? Игроки у них индивидуально сильнее, чем в прошлом году, это очевидно. Мы не знаем, как они сработают командой. Не думаю, что даже при наличии таких игроков «Спартак» сможет составить конкуренцию ЦСКА. Но, по крайней мере, в плей-офф они должны попасть.

Даже учитывая, что взяли опытного тренера, как Жамнов, который брал серебро на Олимпиаде? Относительно опытного я бы поспорил. На клубном уровне у Жамнова как у тренера опыта немного. Сборная и клуб – разные вещи, это никак не связано», — сказал Вайсфельд в интервью «ТИ-Спорт».

Ранее Вайсфельд высказался о заявлениях КХЛ и ФХР по поводу соглашения голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.