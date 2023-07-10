Вайсфельд поделился мнением, почему КХЛ и ФХР не сошлись во мнении по ситуации Федотова

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о заявлениях КХЛ и ФХР по поводу соглашения голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт вратаря. Федерация хоккея России, однако, считает необходимым проконсультироваться по этому вопросу с Международной федерацией хоккея.

«У меня одно предположение. Регламентирующие документы у Федерации хоккея свои, а у КХЛ — свои. Видимо, КХЛ посчитала, что Федотов может играть за ЦСКА. С точки зрения КХЛ, логика простая: мы с НХЛ уважаем контракты друг друга, но подписанного контракта на сезон-2023/2024 нет. Так что и уважать нечего. А что касается ФХР, то я не понимаю, в чём идея консультаций с Международной федерацией хоккея. Они нас отовсюду убрали, а мы должны с ними консультироваться», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.