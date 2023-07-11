Горбенко: в 90-е играли в США и висели билборды: «Русские в городе! Это война»

Тренер «Локомотива», ЦСКА и «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал об игре в США в лиге Западного побережья.

«Как был устроен быт у топ-клубов в девяностые? Сейчас и условия другие, и люди, да и сама жизнь. Летали обычными рейсами, а для Хабаровска это было тяжело, особенно когда играешь в плей-офф.

Помимо Суперлиги Хабаровск играл ещё года три в США, в лиге Западного побережья. Причём был полноценным участником этого чемпионата. Летали в Штаты на две недели во время пауз основного чемпионата, обычно в ноябре, декабре и феврале. Объездили всю Калифорнию, так как постоянно там играли.

Но сама лига была очень грязной. Куда ни глянь – все бойцы. Причём игры с нами всячески подогревались. Ездишь по городу, а везде билборды: «Русские в городе! Это война». Поэтому арены на матчи собирались битком. Драки в каждой смене были нормой, причём местным игрокам за них платили. По-моему, играли против команды «Рина», так там хоккеист получал три доллара штрафа, если русского не ударит. Есть даже фильм на Netflix «Нерассказанные преступления» про команду, которую создал и содержал мусорный магнат, а потом подарил её сыну на 18-летие. А парень любил бои, поэтому укомплектовал её полностью из бойцов.

Из таких поездок обычно по 8-9 человек возвращалось с травмами. Мне нос сломали на одном из матчей, когда я «Аляске» забил третью шайбу. Игрок как дал от всей души, и сломал нос прямым ударом. Пересматривал потом этот момент на видео – я там аж сальто сделал в падении, после которого ничего не помнил. Как-то порвали нос, разрезав коньком на вбрасывании, и я сам себе его ремонтировал медицинским клеем. Ухо сломали, тоже теперь зашитое. В итоге, на игры с нами поехал Юрий Павлович Карандин посмотрел на это всё и сказал: «А для чего всё это нужно? Чтобы возвращаться с переломанными хоккеистами?». И ездить перестали», — цитирует Горбенко сайт ХК «Юнисон-Москва».