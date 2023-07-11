Карандин: ситуация с Мичковым может ударить по обмену Ивана Николишина в Омск

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин рассказал, что заявления Андрея Николишина могут помешать его сыну Ивану в возможном переходе из «Амура» в «Авангард».

«Слышал, что здесь есть сдерживающий фактор для обмена — отец Ивана. В нашем хоккее мы много раз проходили истории, когда родители вмешивались в карьеры своих детей и ломали их. Возьмите, например, Кабановых.

Андрей Николишин — заметный в прошлом хоккеист, поигравший в НХЛ, но сейчас многие его комментарии в прессе вызывают вопросы и мешают карьере сына. С такой нагрузкой Ивану в хоккее будет непросто.

Возьмите мутную историю с драфтом Матвея Мичкова. НХЛ, как это она делала на Суперсерии-1972 и на всех своих мероприятиях последнего полувека, нахваливала всех участников драфта, рекламировала их, а Николишин-старший в Москве почему-то устроил Мичкову разнос.

Хотел бы поддержать тренера Владимира Плющева, который всё честно сказал о Николишине-старшем. Являясь президентом Федерации хоккея Москвы, тот вряд ли имеет моральное право критиковать в прессе молодых игроков. И уж точно не имеет права юридического — параллельно работая скаутом одного из клубов НХЛ.

Думаю, московский спорткомитет и кураторы ФХМ во всём разберутся. А тот же «Авангард» после этой истории задумается, имеет ли ему смысл делать ставку на Ивана Николишина, а потом получать в прессе комментарии отца. После всех прошлогодних передряг новые скандальчики Омску точно не нужны — и новый менеджер Курьянов это лучше всех понимает», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Юрий Карандин оценил межсезонье омского «Авангарда».