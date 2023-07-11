«Нэшвилл» подписал однолетний контракт с Денисом Гурьяновым на сумму $ 850 тысяч

«Нэшвилл Предаторз» подписал контракт с Денисом Гурьяновым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год и $ 850 тысяч.

26-летний форвард был выбран на драфте 2015 года в первом раунде под общим 12-м номером командой «Даллас Старз». Он провёл в «Старз» семь лет, выступая также за фарм-клуб «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов оказался в «Монреале». В прошлом сезоне Гурьянов сыграл 66 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.

В начале 2017 года он стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России, забив победный гол в овертайме в матче за третье место. В КХЛ Гурьянов провёл два сезона за «Ладу». В 55 встречах Денис забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.