Портал Sportsnet рассказал, что Тарасенко привнесёт в свою новую команду

Журналист Sportsnet Адам Винган рассказал, какие плюсы привнесёт Владимир Тарасенко в команду, которая его подпишет.

«Хотя Тарасенко никогда не был известен своим мастерством в защите, его результативность прикрывала недостатки в этой области. Какая бы команда ни подписала Тарасенко, нужно надеяться, что его последний штрих всё ещё на месте.

Хорошей новостью для заинтересованных команд является то, что Тарасенко остается игроком с топ-уровнем катания. В прошлом сезоне он занял 46-е место среди всех нападающих с 55 шансами в отрыве, 23 из которых пришлись на «Рейнджерс».

Тарасенко может заменить Дебринкэта во втором звене «Оттавы Сенаторз» вместе с вернувшимся Джошем Норрисом, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы плеча. Первый опыт Тарасенко как свободного агента пошёл не по плану. Краткосрочная сделка может быть лучшим выходом для него на данный момент», — сказано в статье.