Генменеджер «Оттавы» провёл переговоры с окружением Тарасенко

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион заявил во вторник, что разговаривал с командой Владимира Тарасенко, сообщает TSN.
Дорион отказался от дальнейших комментариев относительно переговоров с Тарасенко, однако добавил, что «сенаторы» стремятся улучшить свою атакующую группу.
Ранее сообщалось, что кроме «Оттавы» в переговорах участвуют «Каролина», «Сан-Хосе». «Флорида» также была заинтересована, а «Нэшвилл» то вступал в переговоры, то выходил из них.
Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
- 11 июля 2023
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