Вячеслав Быков прокомментировал решение Лайпсика получить российское гражданство

Известный российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал решение форварда СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

«Моё мнение, что в современном мире, какую бы мы сферу деятельности не занимали, и в России в том числе, возможность привлекать иностранных специалистов имеет место быть. И многие страны, в том числе Россия, имеет с некоторыми странами юридические возможности получить двойное гражданство, это, во-первых. Во-вторых, есть ещё законы спортивные, которые означают, что спортсмен, не заигранный за национальную сборную своей страны, имеет право поменять спортивное гражданство, и потом играть в другой стране за другую сборную команду. В Россию иностранцев приглашают для того, чтобы использовать их знание, их опыт, их мастерство, и в то же время чтобы они могли передавать свой опыт нашим специалистам, или если это хоккей, то молодым ребятам. А то, что человек захотел поменять гражданство, это выбор лично его. И здесь мне сложно сказать, чем обоснован его выбор. Надеюсь, это не политическое, хотя всякое может быть.

Не говорит ли это о том, что в КХЛ зря ужесточили лимит на легионеров? Ну, знаете, это как искать мышь в темной комнате. Не знаю, связано ли это. Я не сторонник думать плохо, например, что в корыстных целях принимают гражданство, или нашли какую-то такую брешь в законе, когда можно так делать. Я не вижу смысла, у СКА достаточно молодых игроков, они сами этим бравируют, что у них много хороших молодых, которые они забрали в разных клубах, но дают возможность развиваться», — приводит слова Быкова «ВсёПроСпорт».

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.