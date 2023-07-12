«Лет 20 назад это была бы революция». Рябыкин — о новом правиле КХЛ

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин не считает проблемой запрет держать шайбу за воротами больше трёх секунд в соответствии с новыми правилами КХЛ. В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф.

«Запрет держать шайбу в трапеции за воротами больше трёх секунд – во многом технический и вряд ли окажет большое влияние на ход игры. Лет 20 назад, когда защитники у своих ворот могли придержать игру и долго ждали, это была бы революция в правилах. А сейчас новинку вряд ли заметят, поскольку хоккей стал более динамичным, а защитники стараются максимально быстро запустить атаку.

В принципе в «Авангарде» мы много говорили о том, как важна быстрота выхода из своей зоны и первой стадии атаки. У нас защитники работали очень мобильно, это приносило результат. Другое дело, что иногда нужно, например, провести смену и где-то придержать игру.

Теперь с этим будут проблемы? Всегда есть какие-то хитрости. Можно ведь выйти за пределы трапеции и найти точку перед воротами. Будут придумываться и другие ходы. Поэтому правило трёх секунд не назову сверхсущественным. Скорее оно осложнит жизнь арбитрам – тут надо и считать секунды, и делать предупреждения игрокам. Будет дополнительная концентрация на этой трапеции – может быть, в ущерб другим участкам площадки», – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Напомним, недавно КХЛ внесла ряд изменений в правила, которые будут действовать со следующего сезона.