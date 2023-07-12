Фьоре — о перелётах «Адмирала»: поездки, смена локаций всегда доставляют удовольствие

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре рассказал, как относится к длительным перелётам, которые предстоят ему в дальневосточном клубе.
«Перед тем как присоединиться к команде в Минске, придётся залететь во Владивосток, чтобы уладить все «бумажные» дела? Да, это будет один из самых долгих перелётов в моей жизни. Хоть я и не беспокоюсь об этом. Я уверен, что смогу занять себя в перелёте. Наверное, посмотрю пару фильмов, может, почитаю книжку. Обязательно вздремну. Вот такие мои планы на перелёт.
Можно это считать посвящением, перед тем как стать частью одной из самых летающих команд лиги? Я с нетерпением жду начала нашего командного «путешествия». Мне нравится путешествовать. Поездки, смена локаций всегда доставляют удовольствие. Поэтому я не испытываю никакого волнения, думая о многочасовых перелётах», — цитирует Фьоре сайт «Адмирала».
Ранее Фьоре поделился впечатлениями от подписания контракта с владивостокским клубом.
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