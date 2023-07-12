Экс-тренер СКА — о Лайпсике: Ротенбергу виднее, как усилить команду и сборную

Экс-тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук оценил желание форварда армейского клуба Брендана Лайпсика получить гражданство России.
«Меня не пугает эта тенденция. В футболе у нас уже давно иностранные игроки получают российские паспорта. В спорте конкуренцию никто не отменял. Лайпсик очень хороший игрок, но место в сборной ему никто не гарантирует. Роману Ротенбергу виднее, как усилить команду и сборную. Если североамериканцы хотят российское гражданство, пусть получают.
Станет ли это проблемой для молодых хоккеистов, если после Лайпсика ещё кто-то захочет? Ему и другим канадцам будет сложно попасть просто так в национальную команду. У нас много качественных хоккеистов, и паспорт здесь не будет решать. Кто лучший на льду, тот и в составе. Хороший пример у Казахстана. Была смена поколений, и пригласили североамериканцев. Но у нас страна большая, поэтому тут будет решать спортивный принцип», — сказал Потайчук в интервью Legalbet.
Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.
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