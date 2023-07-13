Яшкин: мог оказаться в «Ак Барсе» уже в прошлом сезоне, но они выбрали Радулова

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сообщил, что мог стать игроком казанского клуба ещё в прошлом сезоне, но тогда ему предпочли форварда Александра Радулова. Чешский хоккеист сообщил, что разговаривал на тот момент с главным тренером «Ак Барса» Олегом Знарком.
«Год назад получился такой момент, что одновременно со мной в Казань приглашали и Сашку Радулова. И с ним начали разговаривать гораздо раньше, чем со мной. Я находился под таким впечатлением, что «Ак Барс» в первую очередь хотел с Радуловым разобраться, договорятся ли с ним или нет. При этом я понимал, что у клуба практически не осталось денег под потолком зарплат. Так что моё решение даже не требовалось.
Наше идеальное звено с Кагарлицким и Шипачёвым? Идеального не бывает. Всё равно нужно время, чтобы притереться. И разные матчи бывают. В каких-то командах подходит стиль, чтобы у нашего звена был успех. А в каких-то клубах этого добиться сложнее. Так что посмотрим, мы с ребятами уже два года не играли друг с другом. Но «химия» никуда не пропала. Верю, что всё у нас получится здорово», — цитирует Яшкина «Матч ТВ».
Напомним, ранее звено Яшкин-Шипачёв-Кагарлицкий стало самым результативным в сезоне-2020/2021 КХЛ в составе московского «Динамо».
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