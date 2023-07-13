Нападающий «Каролины» Александр Пашин проведёт следующий сезон в аренде в «Спартаке»
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«Спартак» согласовал с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз» официальную аренду нападающего Александра Пашина до окончания сезона-2023/2024. В ближайшее время «Спартак» подпишет однолетний контракт с игроком, сообщает пресс-служба московского клуба.
В прошлом сезоне 20-летний форвард набрал 10 (4+6) очков в 47 матчах АХЛ за клуб «Чикаго Вулвз». Ранее Пашин был одним из лидеров юниорской сборной России 2002 года рождения, а в позапрошлом сезоне-2021/2022 набрал 42 (21+21) очка в 45 матчах ВХЛ за «Торос» из Нефтекамска. Также на счету игрока – 110 (50+60) очков в 116 матчах МХЛ за уфимский «Толпар» и четыре игры за «Салават Юлаев» в КХЛ.
Пашин был выбран «Каролиной» на драфте 2020 года в седьмом раунде под общим 199-м номером.
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