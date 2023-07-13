Нападающий «Сочи» Донат Стальнов перешёл в «Ладу» на правах аренды. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, срок аренды рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Стальнов – воспитанник ярославского «Локомотива», форвард выступал в следующих командах: «Чайка», «Торпедо-Горький», «Торпедо» (все – Нижний Новгород), «Рубин» (Тюмень), «Дизель» (Пенза) и «Химик» (Воскресенск). Прошлый сезон 23-летний форвард провёл в КХЛ, где за 55 матчей в составе «Сочи» нападающий набрал 11 (6+5) баллов за результативность при показателе полезности «-2».

Стальнов в сезоне-2021/2022 ВХЛ уже выступал за «Ладу». В 40 матчах нападающий забросил семь шайб и отдал 14 голевых передач при показателе полезности «+4».