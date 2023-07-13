На «Сибирь-Арене» планируется игра молодёжных сборных России и Беларуси

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о подготовке «Сибирь-Арены» к принятию официальных матчей.
«Официальные хоккейные матчи начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ-2023/2024, до этого «Сибирь» проведёт выездной матч с омским «Авангардом». ЛДС «Сибирь-Арена» сейчас уже введён в эксплуатацию, получены все необходимые документы и паспорта безопасности и его внесли в федеральный реестр объектов спорта, на льду дворца можно проводить соревнования любого масштаба и уровня.
Вопрос тестовых матчей мы уже обсуждали с руководством ХК «Сибирь». В рамках традиционного турнира памяти Белосохова с 22 по 26 августа один из матчей будет определён как тестовый.
Мы сегодня в диалоге с Федерацией хоккея России о проведении выставочного матча с участием молодёжных команд России и Белоруссии, дата сейчас обсуждается. Игра планируется в первой-второй декаде августа. Безусловно, это должно быть яркое и запоминающееся шоу, поэтому зрители, думаю, с удовольствием придут», — цитирует Ахапова Atas.info.
Ранее команда Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» провела тренировку на новой «Сибирь-Арене».
- 13 июля 2023
-
18:00
-
17:49
-
17:40
-
17:19
-
17:08
-
16:58
-
16:31
-
16:20
-
16:12
-
16:06
-
15:50
-
15:35
-
15:25
-
15:05
-
14:55
-
14:25
-
14:05
-
13:55
-
13:36
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
10:51
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
08:55
-
08:25
- 12 июля 2023
-
23:32
-
23:07
-
22:53