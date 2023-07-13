На «Сибирь-Арене» планируется игра молодёжных сборных России и Беларуси

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о подготовке «Сибирь-Арены» к принятию официальных матчей.

«Официальные хоккейные матчи начнутся 7 сентября игрой «Сибирь» — «Барыс». Это будет первая домашняя игра регулярного чемпионата КХЛ-2023/2024, до этого «Сибирь» проведёт выездной матч с омским «Авангардом». ЛДС «Сибирь-Арена» сейчас уже введён в эксплуатацию, получены все необходимые документы и паспорта безопасности и его внесли в федеральный реестр объектов спорта, на льду дворца можно проводить соревнования любого масштаба и уровня.

Вопрос тестовых матчей мы уже обсуждали с руководством ХК «Сибирь». В рамках традиционного турнира памяти Белосохова с 22 по 26 августа один из матчей будет определён как тестовый.

Мы сегодня в диалоге с Федерацией хоккея России о проведении выставочного матча с участием молодёжных команд России и Белоруссии, дата сейчас обсуждается. Игра планируется в первой-второй декаде августа. Безусловно, это должно быть яркое и запоминающееся шоу, поэтому зрители, думаю, с удовольствием придут», — цитирует Ахапова Atas.info.

Ранее команда Молодёжной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» провела тренировку на новой «Сибирь-Арене».