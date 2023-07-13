Глава NHLPA ответил на вопрос, насколько сильно пострадал бы Кубок мира без НХЛ

Исполнительный директор ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш ответил на вопрос, насколько сильно пострадал бы Кубок Мира без игроков НХЛ.
«Я думаю, что у каждого поколения болельщиков есть турниры, которые они смотрят – будь то Кубок мира, Кубок Канады, Олимпийские игры. Когда вы видите Уэйна Гретцки и Марио Лемье вместе на одной линии, это довольно захватывающе. И возможность увидеть Коннора Макдэвида с лучшими игроками мира или Остона Мэттьюса с другими лучшими игроками — это тоже здорово.
Помимо очевидных опасений, которые связаны с мировой политикой, я думаю, что турнир, который мы и фанаты знаем, состоится — несколько Кубков мира подряд. Не несколько лет, а несколько турниров подряд. Но вот в чём важные вопросы — как нам убедиться, что это не просто разовый турнир? Как нам сделать так, чтобы было несколько отличных турниров, чтобы болельщики были от них в восторге?», — приводит слова Уолша The Hockey News.
- 13 июля 2023
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