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Глава NHLPA ответил на вопрос, насколько сильно пострадал бы Кубок мира без НХЛ

Глава NHLPA ответил на вопрос, насколько сильно пострадал бы Кубок мира без НХЛ
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Исполнительный директор ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш ответил на вопрос, насколько сильно пострадал бы Кубок Мира без игроков НХЛ.

«Я думаю, что у каждого поколения болельщиков есть турниры, которые они смотрят – будь то Кубок мира, Кубок Канады, Олимпийские игры. Когда вы видите Уэйна Гретцки и Марио Лемье вместе на одной линии, это довольно захватывающе. И возможность увидеть Коннора Макдэвида с лучшими игроками мира или Остона Мэттьюса с другими лучшими игроками — это тоже здорово.

Помимо очевидных опасений, которые связаны с мировой политикой, я думаю, что турнир, который мы и фанаты знаем, состоится — несколько Кубков мира подряд. Не несколько лет, а несколько турниров подряд. Но вот в чём важные вопросы — как нам убедиться, что это не просто разовый турнир? Как нам сделать так, чтобы было несколько отличных турниров, чтобы болельщики были от них в восторге?», — приводит слова Уолша The Hockey News.

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