Анисимов — о защите звёзд судьями: частично это нужно, на них ходят

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, нужно ли охранять звёздных игроков от «грязных» фолов.
«Звёзд нужно охранять? Частично – да. Но нельзя давать повод… Для чего нужен судья? Он должен помочь классным хоккеистам раскрыть свой потенциал. Если против них совершаются грязные фолы, то их нужно охранять, чтобы они показывали [своё] мастерство.
Другой вопрос, что им тоже нельзя переходить определённую грань и выходить за рамки правил. Позволять звёздам слишком много тоже нельзя. Понятно, что на них ходят — поэтому и пишутся новые правила. В том числе и драки переписывались, чтобы после больших потасовок драчунов не удаляли до конца. Приходит ребёнок с папой посмотреть хоккей, а там они подрались, и их выгоняют до конца матча. Сейчас подрались, получили по пять минут — вышли снова. Они уже остыли и вновь радуют своей игрой», — цитирует Анисимова «Комсомольская правда».
- 13 июля 2023
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