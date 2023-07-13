«Ак Барс» под потолком. Казань уже вынуждена избавляться от хоккеистов

Если кто-то думал, что потолок зарплат в КХЛ работает выборочно, в отношении каких-то определённых клубов, то глубоко ошибался. Да, у того же СКА есть возможность проворачивать нужные сделки с «Ладой» или ХК «Сочи», что, безусловно, помогает армейцам в том числе расчищать перегруженную платёжную ведомость. Но и с дорогостоящими хоккеистами вроде Гусева, Яшкина, Жафярова и Волкова в Питере вынуждены попрощаться. И этот список будет пополняться.

В схожей, но менее трудной ситуации оказался «Ак Барс», после всех своих громких подписаний тоже превысивший потолок зарплат. Только Яшкин с Жафяровым в следующем сезоне заработают по 80 млн рублей каждый, а ведь есть ещё огромные зарплаты Радулова, Войнова, Шипачёва. Неформальных фарм-клубов в КХЛ у «барсов», в отличие от СКА нет, поэтому приходится прибегать к иным методам чистки состава, главные из которых – обмены и расторжения действующих соглашений.

Именно это и произошло с двумя известными и теперь уже бывшими хоккеистами казанского клуба – Василием Токрановым и Динаром Хафизуллиным. Интересно, что оба в прошлом выступали за СКА.

Ещё в самом начале июля стало известно, что «Ак Барс» обменял защитника Василия Токранова в «Северсталь» на денежную компенсацию. Компенсацию – громко сказано, сумма составила символические 1000 рублей.

Разумеется, главной задачей «барсов» было не заработать, а избавиться от контракта Василия. «Северстали», у которой под потолком полно места, не составило никаких проблем взять это соглашение на себя и укрепить состав. Ситуация win-win, как говорят в таких случаях. Кроме того, казанцы не усилили прямых конкурентов, отдав Токранова в Западную конференцию в скромный клуб.

Сегодня же «Ак Барс» выступил с ещё одним заявлением. Был расторгнут по согласию сторон контракт с Динаром Хафизуллиным. Некогда одним из ключевых защитников сборной России, местным воспитанником. Годы берут своё, травм всё больше, скорости – меньше, а молодёжь наступает на пятки. Избавившись поочерёдно от двух хоккеистов, Казань высвободила сумму, равную 80 млн рублей (30 млн — у Токранова и 50 млн — у Хафизуллина), что существенно в эру жёсткого потолка зарплат.

Динар Хафизуллин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Не будем забывать, что в НХЛ уехал Воронков, в «Авангард» обменян Панюков, в «Адмирал» отправлен Янчевский. Так что менеджмент татарстанского гранда работает и просчитывает всех ходы.

«Предположим, у игрока есть контракт на 50 млн рублей, команда вписывается в потолок в 900 млн, что мешает клубу этому игроку заплатить квартирами и машинами сверх этого контракта? Есть регламент, он постоянно совершенствуется. Там прописано, что обогащение родственников, детей, ещё кого-то – это всё отслеживается. Например, у спонсоров есть подведомственные компании, которые выделяют деньги, это всё отслеживает налоговая. Возможно, это раньше было, но сейчас нет», – объяснял генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, почему, например, хоккеистам не платят машинами и квартирами.

При нынешнем подходе к комплектованию состава «Ак Барс», несомненно, будет фаворитом Восточной конференции в следующем сезоне и наряду с ЦСКА и СКА главным претендентом на Кубок Гагарина. Другой вопрос, что однообразие в Континентальной лиге всё больше надоедает, а за главный трофей из года в год борются одни и те же команды. Но это уже совершенно другая тема.