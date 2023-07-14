Международная федерация хоккея получила запрос от ФХР по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что в организации получили запрос от Федерации хоккея России по делу Ивана Федотова. Российский вратарь заключил соглашение с ЦСКА, несмотря на действующий контракт в НХЛ.
«ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает», — приводит слова Тардифа «Спорт-экспресс».
Отметим, что в Федерации хоккея России уже сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.
Напомним, в июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.
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