Фридман рассказал, в чём заключается план Тарасенко относительно нового контракта

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире NHL Network высказался о ситуации с новым контрактом российского нападающего Владимира Тарасенко.
Известный инсайдер сказал, что, скорее всего, Тарасенко заключит контракт на год, сделает ставку на то, что будет хорошо играть, и посмотрит, что будет с потолком зарплат в следующем сезоне. «Оттава», «Каролина», «Сан-Хосе» ведут переговоры по нему, «Флорида» также была заинтересована, а «Нэшвилл» то вступал в переговоры, то выходил из них.
Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
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