Глава ИИХФ — о деле Федотова: всё зависит от того, когда мы получим документы обеих сторон

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос, когда организация приступит к рассмотрению дела российского вратаря Ивана Федотова. Президент ИИХФ сообщил, что получил не все необходимые документы.

«Всё зависит от того, когда мы получим документы от обеих сторон. Вероятно, в начале следующей недели», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Отметим, что в Федерации хоккея России уже сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.

Напомним, в июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.