В НХЛ не считают действия ЦСКА нарушением меморандума о взаимопонимании с КХЛ

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос, считает ли действия ЦСКА нарушением меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ. Ранее армейцы заключили соглашение с российским голкипером Иваном Федотовым. При этом у вратаря есть действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз» в НХЛ.

«Нет», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея получила запрос от ФХР по делу Федотова.

Напомним, в июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.