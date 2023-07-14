Экс-нападающий ЦСКА Матвей Гуськов прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев»
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Нападающий Матвей Гуськов, перешедший из ЦСКА в «Салават Юлаев», поделился впечатлениями от новой команды. Сегодня, 14 июля, 22-летний форвард прошёл медосмотр в Уфе.
«Замечательная команда, хорошая организация, со всеми ребятами успел познакомиться. Всё лето ждал, когда уже увижусь со всеми и начнётся сезон. Башкиров, Алалыкин, Амиров — с ними пересекались в сборной. Знаком с теми, кто перешёл из «Северстали». Все тепло меня встретили», — приводит слова Гуськова официальный сайт «Салавата».
Напомним, в завершившемся сезоне нападающий принял участие в 46 встречах в Континентальной хоккейной лиге. Суммарно Гуськов записал на свой счёт девять результативных баллов — забил три гола и отдал шесть ассистов.
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