«Питтсбург» подписал контракты с двумя хоккеистами

«Питтсбург Пингвиз» подписал контракты с двумя игроками, сообщает CapFriendly.
«Пингвины» заключили новое соглашение с 23-летним американским нападающим Джонатаном Груденом. С крайним левым форвардом подписан односторонний контракт на один год. Сумма сделки составит $ 775 тыс. Ранее у Грудена подошло к концу четырёхлетнее соглашение, подписанное ещё в 2019 году с «Оттавой Сенаторз». Кэпхит составлял чуть более $ 788 тыс.
Кроме того, «Питтсбург» заключил контракт новичка с 18-летним финским защитником Эмилем Пиениниеми. Срок соглашения составит три года. Кэпхит защитника — $ 870 тыс. С учётом бонусов Пиениниеми будет получать в среднем за сезон $ 950 тыс. Общая сумма сделки составит $ 2,85 млн. Финн был задрафтован «Пингвинз» в 2023 году в третьем раунде под общим 91-м номером.
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