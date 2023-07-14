В «Вашингтоне» прокомментировали подписание лучшего снайпера АХЛ прошлого сезона

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание лучшего бомбардира «Калгари Рэнглерс», фарм-клуба «Калгари Флэймз», в прошлом сезоне Мэттью Филлипса. В АХЛ форвард набрал 76 (36+40) очков в 66 матчах, заняв первое место в списке лучших снайперов.

«Он низкорослый, но хороший игрок. Поэтому мы дадим ему шанс разобраться и посмотреть, где он начнёт сезон. А Митч (Митч Лав, в прошлом сезоне возглавлял фарм-клуб «Калгари», а сейчас занимает должность ассистента главного тренера в «Вашингтоне». — Прим. «Чемпионата») знает его и имеет много полезной информации о нём. Он действительно конкурентоспособный игрок, и вопрос в том, сможет ли он показывать свою результативность на уровне НХЛ при таких габаритах?» — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Вашингтона».