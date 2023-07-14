«Опасения оправдались». Эвандер Кейн объявил о выходе из Альянса хоккейного разнообразия

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн на своей странице в «Твиттере» объявил о том, что покидает Hockey Diversity Alliance — Альянс хоккейного разнообразия. Сооснователем организации стал Аким Алиу. Они основали альянс в 2020 году. Одной из основных целей организации называлось искоренение расизма и нетерпимости в хоккее.
«После тщательного обдумывания я решил покинуть Hockey Diversity Alliance. Разнообразие в хоккее — это то, чего я желал с начала своей карьеры в НХЛ в 2009 году. Три года назад мы с товарищами основали Hockey Diversity Alliance, ставя целью освободить игру, которую мы все любим, от расизма и вдохновить новое разнообразное поколение игроков и фанатов.
В течение всей своей карьеры каждый из моих товарищей по альянсу сталкивался с различными формами расизма. Наша первоначальная цель заключалась в том, чтобы поделиться этим опытом. Первое время Hockey Diversity Alliance оказывал значительное влияние.
К сожалению, мои самые большие опасения по поводу организации оправдались. Теперь организацией Hockey Diversity Alliance управляют члены, преследующие личные цели. Также использовался воинственный подход в отношении других организаций, которые преследуют аналогичные задачи по борьбы с расизмом. Я не поддерживаю такие методы», — говорится в сообщении.
В 2020 году Кейн сообщил, что альянс хотел получать по $ 10 млн в год на борьбу с расизмом. Представители организации выдвигали ряд пожеланий руководству НХЛ — например, временно изменить цвет синей линии на льду на чёрный. Позже появилась информация, что альянс разорвал отношения с НХЛ, собравшись действовать отдельно и независимо от лиги.
- 14 июля 2023
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