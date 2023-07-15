Вайсфельд: удивился, что «Авангард» не оставил Якупова, он набирал пол-очка за матч

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд удивился, что «Авангард» не стал предлагать новый контракт нападающему Наилю Якупову. 29-летний форвард подписал контракт с «Нефтехимиком».

«Я удивился, что «Авангард» не оставил Якупова. Возможно, по деньгам не договорились. У него в прошлом сезоне были проблемы, связанные с травмой, однако он набирал пол-очка за матч. Как я понимаю, в Нижнекамске Якупов хочет перезагрузить карьеру. И почему бы не сделать это именно дома? Тут логика определённая есть.

Якупов будет одним из лидеров «Нефтехимика»? В раздевалке – точно. И на льду – почему бы и нет? У «Нефтехимика» молодая команда и не так много опытных игроков», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

В минувшем сезоне нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встреч плей-офф, где записал на свой счёт 3 (1+2) очка.