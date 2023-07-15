Овечкин и Панарин — в пятёрке лучших нападающих Столичного дивизиона по версии Sportskeeda

Известное издание Sportskeeda составило топ из пяти лучших нападающих Столичного дивизиона НХЛ. В него попали два россиянина.
В рейтинг вошли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Кроме них, в топ-5 оказались Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз») и Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).
«Александру Овечкину 37 лет, но он всё ещё остаётся одним из лучших игроков НХЛ, приближаясь к тому, чтобы установить вечный рекорд по количеству забитых голов. В минувшем сезоне россиянин записал на свой счёт 75 очков в 73 матчах. При этом он забросил 42 шайбы, показав, что всё ещё является одним из лучших голеадоров НХЛ.
Артемий Панарин. В прошлом сезоне он набрал 92 балла в 82 встречах. С того момента, как его обменяли в «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий три из четырёх раз добирался до отметки в 90 очков. Единственный раз, когда он не смог этого сделать, был во время сезона, сокращённого из-за пандемии коронавируса.
Панарин — один из лучших атакующих хоккеистов, и он доказал это в сезоне-2019/2020, набрав 95 баллов в 69 матчах и показывая доминирующую игру», — говорится в сообщении.
- 15 июля 2023
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