Тарасенко попал в топ лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке, по версии ESPN

ESPN составил топ лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Среди прочих в него попал российский нападающий Владимир Тарасенко.

«Тарасенко сказал после сезона, что с нетерпением ждёт возможности впервые в НХЛ попробовать себя на рынке свободных агентов. Его ожидания, однако, не совпадали с пейзажем ограниченного потолка зарплат, в который он попал. Что бы он ни думал о новом контракте, его мысли не оправдались. Это привело к тому, что Владимир ушёл от агента Пола Теофаноса ради Бриссона и Джей Пи Барри из CAA в то время, пока являлся свободным агентом, что является очень необычным шагом.

Появлялись сообщения о том, что он был близок к подписанию контракта с «Каролиной Харрикейнз», которая могла бы использовать игрока с 18 голами и 32 передачами в 69 матчах в топ-6, однако переговорный процесс «перезагрузили» со сменой агента», — говорится в сообщении.

Помимо Тарасенко, в рейтинге оказались Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Мэтт Дамба, Томаш Татар, Патрис Бержерон, Давид Крейчи, Джош Бейли, Оскар Сундквист, Итан Бир, Пиус Зутер, Ярослав Галак, Мартин Джонс и Алекс Стэлок.