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Овечкин, Дацюк и Вячеслав Быков приедут на прощальный матч Зарипова

В списке приглашённых на прощальный матч Даниса Зарипова числятся Александр Овечкин, Павел Дацюк, Вячеслав Быков, Сергей Мозякин, Алексей Морозов и Сергей Зиновьев, сообщает «Бизнес Online».

Сообщается, что в Казань приедут Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Мозякин и партнёры героя вечера по звену ЗЗМ Алексей Морозов и Сергей Зиновьев.

Кроме того, Зарипов рассчитывает на приезд своих бывших тренеров – Зинэтулы Билялетдинова, Вячеслава Быкова (работали вместе в сборной России), Олега Знарка (в сборной и «Ак Барсе»), Ильи Воробьёва (в «Металлурге»), детских тренеров.

Отмечается, что иностранцев на празднике не будет. На приглашение приехать в Казань из-за политической ситуации ответили отказом чех Ян Коварж (с ним Зарипов играл в «Металлурге») и финн Нико Капанен (в «Ак Барсе»).

Прощальный матч пройдёт 9 августа на «Татнефть Арене». Вечер начнётся с поднятия именного стяга пятикратного обладателя Кубка Гагарина под своды арены, затем звёзды сыграют по два периода.