Аскаров — в топ-10 лучших новичков-голкиперов НХЛ сезона-2023/2024 по версии Daily Faceoff

Журналист Стивен Эллис на портале Daily Faceoff составил топ-10 лучших проспектов-вратарей в НХЛ на сезон-2023/2024. В рейтинге участвовали голкиперы не старше 23 лет, сыгравшие менее 25 матчей в НХЛ. В связи с этим Пётр Кочетков из «Каролины Харрикейнз» не попал в список, хотя, по словам журналиста, является более чем достойным кандидатом.
Из россиян в список вошёл голкипер системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров.
«У Аскарова есть небольшая конкуренция в основном клубе, которую ему предстоит преодолеть, прежде чем он добьётся своего большого прорыва. Задрафтованный 11-м в 2020 году Ярослав оказал большое влияние в свой первый год в Северной Америке, показав один из лучших результатов в АХЛ.
Аскаров получил необходимое ему игровое время в «Милуоки», и пройдёт совсем немного времени, прежде чем он станет №1 в «Нэшвилле» — конечно, если он не станет трансферной целью другого клуба», — сказано в статье.
Среди других голкиперов в список вошли Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»), Дастин Вульф («Калгари Флэймз»), Девон Леви («Баффало Сэйбрз»), Себастьян Косса («Детройт Ред Уингз»), Лукас Достал («Анахайм Дакс»), Джоэль Хофер («Сент-Луис Блюз»), Акира Шмид («Нью-Джерси Дэвилз»), Дрю Коммессо («Чикаго Блэкхоукс»), Майкл Грабал («Аризона Койотс»).
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