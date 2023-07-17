Двукратный чемпион России А. Бут рассказал, какое из новых правил в КХЛ считает ключевым

Двукратный чемпион России в составе ярославского «Локомотива» Антон Бут заявил, что считает нововведение в КХЛ, при котором шайба будет засчитана, если при взятии ворот атакующий игрок сдвинет их под воздействием хоккеиста защищающейся команды, одним из ключевых.

«Потому что намного важнее, когда нападающие лезут на ворота, их подталкивают, они атакуют вратаря, и раньше либо атакующему дают две минуты, либо отменяют взятие ворот. Это намного эффективнее, потому что будет намного больше угрозы воротам, больше борьбы и зрелищности в плане взятия ворот», — сказал Бут в интервью ТАСС.

Ранее нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров заявил, что не поддерживает новое правило в КХЛ, согласно которому будет запрещено держать шайбу за воротами больше трёх секунд.