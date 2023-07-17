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Nike окончательно прекратил сотрудничество с Федерацией хоккея Канады после скандала

Nike окончательно прекратил сотрудничество с Федерацией хоккея Канады после скандала
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Nike окончательно перестал быть спонсором Федерации хоккея Канады после скандала с сексуальными домогательствами, сообщает The Globe and Mail.

Компания была одним из главных маркетинговых партнёров федерации, среди которых Esso, Telus и Tim Hortons. Все из них, наряду с Nike, приостановили поддержку организации с лета прошлого года.

«Мы продолжим предоставлять товары для хоккея спортсменам Федерации хоккея Канады в рамках нашего партнёрства с Международной федерацией хоккея, но наше индивидуальное партнёрство с организацией закончилось», — говорится в заявлении Nike.

Пресс-секретарь федерации Эстер Мадзия указала, что организация уважает решение Nike и ведёт переговоры с другими спонсорами.

Напомним, в октябре прошлого года генеральный директор и совет директоров Федерации хоккея Канады подали в отставку, поскольку организация столкнулась с вопросами о средствах, которые она использовала для выплаты компенсации женщине, заявившей, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады.

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