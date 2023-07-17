Источник: СКА превышает потолок зарплат на 350 млн рублей, общая платёжка — 1,25 млрд

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Стала известна платёжная ведомость СКА после обмена 30-летнего защитника Игоря Ожиганова в московское «Динамо», сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что теперь общая сумма заработных плат санкт-петербургского клуба составляет 1,25 млрд рублей. Ожиганов получал 65 млн рублей. Потолок зарплат в сезоне-2023/2024 составляет 900 млн рублей. Соответственно, СКА нужно освободить более четверти всей суммы — 350 млн рублей.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом санкт-петербургского клуба является нападающий Сергей Толчинский, получающий 77 млн рублей. Второе и третье место делят Александр Кадейкин и Николай Прохоркин, получающие по 70 млн. Ещё пять игроков получают по 50 млн: Михаил Воробьёв, Арсений Грицюк, Брендан Лайпсик, Александр Никишин и Марат Хайруллин.