«Колорадо» подписал контракт с бывшим нападающим «Тампы» на $ 16 млн

«Колорадо Эвеланш» подписал контракт с 26-летним нападающим Россом Колтоном, сообщает CapFriendly.
Отмечается, что с американским форвардом заключено четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 16 млн. В среднем за сезон Колтон будет получать $ 4 млн. Кроме того, на второй год контракта у Колтона будет действовать запрет на обмены, на третий и четвёртый сезоны — частичный запрет на обмены (Росс должен будет предоставить список команд, куда его нельзя отдать).
Напомним, Колтон в конце июня был обменян в «Колорадо» из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеиста ждал арбитраж по зарплате, но стороны смогли избежать его.
В сезоне-2020/2021 форвард стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В прошлом сезоне Колтон сыграл 81 матч, забросил 16 шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «-8». В плей-офф на счету Росса шесть матчей и 4 (1+3) очка.
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