Кожевников назвал экс-игрока «Салавата Юлаева» Хо-Сэнга «главным анекдотом Уфы и всей КХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о составе «Салавата Юлаева». Специалист считает, что уфимцы за межсезонье стали только слабее. Кроме того, Кожевников назвал главную причину относительно успешного выступления «Салавата Юлаева» в сезоне-2022/2023. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, уфимской команде помогла молодёжь.
«Пока в нашем хоккее затишье. Но были новости, которые повеселили. Какие? Прочитал, что единственный легионер «Салавата» форвард Хмелевски на сбор пока не прибыл — и надо ждать североамериканского товарища к августу. Забавно. Знаете, с таким графиком работы Хмелевски рискует пойти по пути его мифического партнёра по атаке Хо-Сэнга, главного анекдота Уфы и всей КХЛ.
Почему говорю о «Салавате» с юмором? «Салават» — один из тех клубов на Востоке, которому симпатизирую. Игровая, атакующая команда, много лет она продолжала традиции нашего, советского хоккея. Но, если честно, не совсем понимаю, что происходит с Уфой в последние годы. Один из самых авторских составов в лиге ещё год назад превратился в середнячка, много персонажей в стиле Хо-Сэнга.
«Салават» — второй клуб Востока-2022/2023? Да, каким-то чудом за счёт молодёжи команда в прошлом сезоне стала второй в конференции. Но летом ей однозначно требовалось укрепление. А по факту произошло ослабление», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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