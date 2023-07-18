Стали известны детали контракта Коннора Бедарда с «Чикаго» на сумму свыше $ 13 млн

Стали известны детали контракта Коннора Бедарда с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает CapFriendly.

Ранее появилась информация, что общая сумма по трёхлетнему соглашению может достигнуть $ 13,35 млн. Так, кэпхит составляет $ 950 тыс., из которых $ 95 тыс. ежегодно выплачивается как подписной бонус.

Иные бонусы, сумма которых может достигнуть $ 3,5 млн, делятся на два вида. Первый: бонусы общей суммой в $ 1 млн. Для их получения Бедард должен забить 20 голов, отдать 35 результативных передач, набрать 60 очков или в среднем за встречу записывать на свой счёт не менее 0,73 балла. Кроме того, форварду нужно попасть в топ-6 «Чикаго» по количеству среднего игрового времени среди нападающих, в команду новичков по итогам сезона, поучаствовать в Матче звёзд или стать его MVP. За любые четыре пункта канадец получит по $ 250 тыс.

Вторая категория — бонусы в $ 2,5 млн. Их Бедард получит, если выполнит любое из следующих условий: хоккеист войдёт в топ-10 лучших игроков сезона НХЛ по количеству голов, ассистов, очков или по среднему количеству баллов за встречу; возьмёт любой из трофеев — «Морис Ришар», «Конн Смайт Трофи», «Селке Трофи» или «Харт Трофи».