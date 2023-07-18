Стали известны детали контракта Коннора Бедарда с «Чикаго» на сумму свыше $ 13 млн

Стали известны детали контракта Коннора Бедарда с «Чикаго Блэкхоукс», сообщает CapFriendly.
Ранее появилась информация, что общая сумма по трёхлетнему соглашению может достигнуть $ 13,35 млн. Так, кэпхит составляет $ 950 тыс., из которых $ 95 тыс. ежегодно выплачивается как подписной бонус.
Иные бонусы, сумма которых может достигнуть $ 3,5 млн, делятся на два вида. Первый: бонусы общей суммой в $ 1 млн. Для их получения Бедард должен забить 20 голов, отдать 35 результативных передач, набрать 60 очков или в среднем за встречу записывать на свой счёт не менее 0,73 балла. Кроме того, форварду нужно попасть в топ-6 «Чикаго» по количеству среднего игрового времени среди нападающих, в команду новичков по итогам сезона, поучаствовать в Матче звёзд или стать его MVP. За любые четыре пункта канадец получит по $ 250 тыс.
Вторая категория — бонусы в $ 2,5 млн. Их Бедард получит, если выполнит любое из следующих условий: хоккеист войдёт в топ-10 лучших игроков сезона НХЛ по количеству голов, ассистов, очков или по среднему количеству баллов за встречу; возьмёт любой из трофеев — «Морис Ришар», «Конн Смайт Трофи», «Селке Трофи» или «Харт Трофи».
- 18 июля 2023
-
12:59
-
12:51
-
12:25
-
11:48
-
11:38
-
11:27
-
11:19
-
11:13
-
10:54
-
10:39
-
10:13
-
09:58
-
09:49
-
09:16
-
08:57
-
08:35
- 17 июля 2023
-
23:53
-
23:35
-
23:14
-
22:50
-
22:36
-
22:22
-
21:58
-
21:51
-
21:21
-
20:55
-
20:38
-
20:16
-
20:03
-
19:38
-
19:20
-
18:54
-
18:19
-
17:56
-
17:31