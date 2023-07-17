«Чикаго» подписал трёхлетний контракт с Бедардом, Коннор может заработать свыше $ 13 млн

«Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт с нападающим Коннором Бедардом, сообщает CapFriendly.

«Чёрные ястребы» заключили с молодым форвардом трёхлетнее соглашение. Кэпхит составит $ 950 тыс. Однако общая сумма сделки может вырасти до $ 13,35 млн, поскольку ежегодно Бедард может получать до $ 4,45 млн в качестве бонусов.

Примечательно, что «Чикаго» подписал контракт с Коннором 17 июля — на 18-летие хоккеиста.

Напомним, Бедард был задрафтован «Блэкхоукс» в 2023 году под общим первым номером. В последнее время форвард выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Реджайны Пэтс». В минувшем сезоне Бедард провёл за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 143 (71+72) очка. Также он сыграл семь встреч в плей-офф, где заработал 20 (10+10) очков. В составе сборных Канады Бедард выиграл юниорский чемпионат мира 2021 года, молодёжные ЧМ 2022 и 2023 годов.